Россиянам назвали аргументы для разговора о повышении зарплаты
Сотрудник может просить повышения в любое время, но должен подтвердить ценность своей работы конкретными результатами, передает «Вечерняя Москва».
Профессор Финансового университета Марина Буянова пояснила, что осенью компании формируют бюджет на следующий год, поэтому этот период может быть удобен для разговора о зарплате. Однако обратиться к руководителю можно в любой момент, если есть реальные основания для прибавки.
Юрист Валентина Яковлева отметила, что работодатели оценивают результаты сотрудника, его вклад в прибыль, качество работы и квалификацию. Буянова добавила, что решение также зависит от умения человека взаимодействовать с коллегами и личного отношения руководства.
Эксперт по этикету Светлана Грохотова посоветовала подготовить документы с конкретными результатами работы. Ультиматумы, угрозы увольнения и эмоциональный шантаж могут подорвать доверие работодателя. Просьбу лучше сформулировать спокойно: «Мне бы хотелось увеличить уровень своего дохода, буду признателен, если вы рассмотрите мою просьбу».