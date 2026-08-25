Россиянам назвали аргументы для разговора о повышении зарплаты

Сотрудник может просить повышения в любое время, но должен подтвердить ценность своей работы конкретными результатами, передает «Вечерняя Москва» .

Профессор Финансового университета Марина Буянова пояснила, что осенью компании формируют бюджет на следующий год, поэтому этот период может быть удобен для разговора о зарплате. Однако обратиться к руководителю можно в любой момент, если есть реальные основания для прибавки.

Юрист Валентина Яковлева отметила, что работодатели оценивают результаты сотрудника, его вклад в прибыль, качество работы и квалификацию. Буянова добавила, что решение также зависит от умения человека взаимодействовать с коллегами и личного отношения руководства.

Эксперт по этикету Светлана Грохотова посоветовала подготовить документы с конкретными результатами работы. Ультиматумы, угрозы увольнения и эмоциональный шантаж могут подорвать доверие работодателя. Просьбу лучше сформулировать спокойно: «Мне бы хотелось увеличить уровень своего дохода, буду признателен, если вы рассмотрите мою просьбу».