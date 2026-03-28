Россиянам напомнили об уголовной ответственности за выращивание вьюнка

Россиянам может грозить уголовная ответственность за украшение заборов ипомеей трехцветной — популярной декоративной лианой, которую в народе называют «вьюнком». Об этом ТАСС сообщила адвокат Олеся Слезкина.

Растение внесли в запрещенный перечень в 2024 году. Многие высаживают его вдоль стен и заборов, не зная о психотропных свойствах.

Ответственность наступает не только за посев, но и за бездействие: если наркосодержащие растения появились самосевом, а владелец участка не уничтожает их, могут привлечь по КоАП.

В запрещенный список также входят голубой лотос, мимоза хостилис, гармала и турбина щитковидная.