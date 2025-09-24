Россиянам напомнили о различных методах защиты наследства

Существуют различные методы защиты наследства, каждый из которых имеет свои особенности. Выбор подходящего инструмента зависит от целей собственника и наличия обязательных наследников. Об этом «Известиям» сообщил партнер правового бюро «Стратегия» Геннадий Карпов.

По мнению эксперта, завещание — это распространенный и понятный инструмент, который позволяет передать активы конкретному лицу. Однако необходимо учитывать обязательных наследников, которые имеют право на половину своей законной доли.

Карпов отметил, что наследственный договор, введенный в России в 2018 году, применяется реже. Он может предусматривать условия, действующие при жизни наследодателя. Но на практике таких договоров заключено мало.

Трасты — это гибкий инструмент, который позволяет не только распределить имущество, но и установить правила его использования. Однако фонды подходят в основном состоятельным людям, так как стоимость имущества, передаваемого личному фонду при его создании, не может быть менее 100 млн рублей.

Выбор подходящего инструмента всегда зависит от индивидуальных обстоятельств. Оптимальное решение должно разрабатываться в зависимости от конкретной ситуации.