Россиянам напомнили о правилах работы в предпраздничные дни

Роструд: в предпраздничный день рабочее время сокращается на один час

Сотрудникам сократят на один час рабочую смену в предпраздничный день, причем независимо от ее продолжительности. Об этом говорится в письме Роструда, с которым ознакомилось РИА «Новости» .

«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, работников, работающих на условиях неполного рабочего времени или по совместительству, подлежит уменьшению на один час», — говорится в письме.

Если работодатель не может сократить рабочий день или смену на час, то переработку придется компенсировать. В том случае, если смена длится час или менее, тогда сотрудник на работу не выходит.

Ранее директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что сотрудники часто не получают повышенную оплату за сверхурочную работу.