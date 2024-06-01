Россиянам напомнили о подорожании коммунальных услуг с 1 июля

Доцент Гиринский: цены на ЖКУ в России с 1 июля проиндексируют в среднем на 10%

Цены на жилищно-коммунальные услуги в России с 1 июля 2024 года проиндексируют в среднем на 10%, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский агентству «Прайм» . Он напомнил, что цены на ЖКУ вырастут впервые за полтора года.

Методика повышения тарифов предполагает предельные нормы. Максимальный рост для всех регионов — 15%. При этом реальные цифры в каждом отдельном субъекте могут быть ниже — решение примут власти регионов. По словам собеседника агентства, в Забайкалье цены на ЖКУ могут увеличиться на все 15%, в Хакасии они вырастут минимально — лишь на 4%. В Москве повышение может достичь 11%, в Санкт-Петербурге — 10%.

Установленный механизм индексации обеспечивает возможность гибкого реагирования на изменение конъюнктуры рынка, подчеркнул Гиринский. Он пояснил, что тарифы на ЖКУ меняются в зависимости от параметров рынка.

«В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах», — уточнил доцент РУДН.

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