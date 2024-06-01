Россиянам напомнили о подорожании коммунальных услуг с 1 июля
Доцент Гиринский: цены на ЖКУ в России с 1 июля проиндексируют в среднем на 10%
Цены на жилищно-коммунальные услуги в России с 1 июля 2024 года проиндексируют в среднем на 10%, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский агентству «Прайм». Он напомнил, что цены на ЖКУ вырастут впервые за полтора года.
Методика повышения тарифов предполагает предельные нормы. Максимальный рост для всех регионов — 15%. При этом реальные цифры в каждом отдельном субъекте могут быть ниже — решение примут власти регионов. По словам собеседника агентства, в Забайкалье цены на ЖКУ могут увеличиться на все 15%, в Хакасии они вырастут минимально — лишь на 4%. В Москве повышение может достичь 11%, в Санкт-Петербурге — 10%.
Установленный механизм индексации обеспечивает возможность гибкого реагирования на изменение конъюнктуры рынка, подчеркнул Гиринский. Он пояснил, что тарифы на ЖКУ меняются в зависимости от параметров рынка.
«В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах», — уточнил доцент РУДН.
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