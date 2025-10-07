Россиянам напомнили, что запрет на курение в подъездах закреплен в законе

Курение в местах общего пользования многоквартирных домов — частая причина недовольства жильцов. Доцент кафедры государственного и муниципального управления Государственного университета управления Михаил Поляков сообщил «ФедералПресс» , что подобные действия противоречат закону и могут привести к штрафам.

«Курение в подъезде многоквартирного дома — это нарушение закона и повод для привлечения к административной ответственности», — подчеркнул Михаил Поляков.

Он напомнил, что запрет на курение в подъездах закреплен в Федеральном законе от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Для привлечения нарушителя к ответственности необходимо зафиксировать факт правонарушения фото- или видеосъемкой и подать заявление в полицию с приложением доказательств. В случае бездействия правоохранительных органов следует обжаловать его в вышестоящем органе или в суде.