Россиянам дали советы по правильной утилизации новогодней елки

Чтобы правильно утилизировать новогоднюю елку, сначала снимите с нее все украшения. Для этого постелите вокруг клеенку или простыню, чтобы облегчить последующую уборку, посоветовали эксперты «Авито Услуг» в беседе с RT .

Если у вас есть навыки работы с пилой или ножовкой, дерево можно аккуратно распилить и сложить в пакеты для дальнейшей переработки.

Во многих российских городах после новогодних праздников запускают специальные акции по сбору елок. Деревья измельчают в щепу или опилки, которые затем используют для нужд городского хозяйства или передают в зоопарки и приюты для животных.

Однако если елка была украшена искусственным снегом, аэрозольным «инеем» или блестящими красками, ее нельзя переработать — химия попадет в почву. В этом случае дерево придется выбросить как крупногабаритный отход.

Тем, у кого есть свой сад, эксперты советуют самостоятельно измельчить дерево и использовать его в качестве материала для защиты почвы. Ветки можно использовать для укрытия роз, многолетних цветов и других растений на зиму.

Перед выносом дерева эксперты рекомендуют надеть на него большой мешок для мусора или старую простыню и аккуратно завязать у основания ствола. Это предотвратит «иглопад» при транспортировке.