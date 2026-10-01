Россиянам дали советы, как убрать сквозняк от входной двери в доме
Сквозняк из-под входной двери негативно сказывается на здоровье, снижает комфорт и способствует проникновению запахов. Холодный воздух из-под входной двери образует сквозняк в квартире. Это не только снижает комфорт и способствует проникновению запахов, но и угрожает здоровью жильцов. Чтобы устранить сквозняк, вовсе не обязательно менять полностью дверной блок, достаточно знать несколько работающих способов, пишет Ura.ru.
Чтобы утеплить входную дверь, сначала проверьте резиновый уплотнитель по периметру. Он должен быть целым, без трещин. Если воздух дует из подъезда, замените его: снимите старый, обезжирьте поверхность и приклейте новый профиль непрерывно, не растягивая ленту. Уплотнитель нужен для подвижных частей, а герметик — для щелей. Дверь должна закрываться плотно, но без усилий.
Если дует снизу, установите щеточный порог или накладку с резиновым лезвием. Измерьте ширину полотна, обезжирьте кромку и приклейте элемент так, чтобы он касался порога, но не терся. Самоклейка — временный вариант, механическая планка надежнее.
При перекосе двери отрегулируйте петли и прижим по инструкции. Слишком сильный прижим изнашивает резину. Если дует между коробкой и стеной, снимите наличник: мелкие трещины заделайте герметиком, большие пустоты — пеной с низким расширением или уплотняющим шнуром.