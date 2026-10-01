Россиянам дали советы, как убрать сквозняк от входной двери в доме

Сквозняк из-под входной двери негативно сказывается на здоровье, снижает комфорт и способствует проникновению запахов. Холодный воздух из-под входной двери образует сквозняк в квартире. Это не только снижает комфорт и способствует проникновению запахов, но и угрожает здоровью жильцов. Чтобы устранить сквозняк, вовсе не обязательно менять полностью дверной блок, достаточно знать несколько работающих способов, пишет Ura.ru .

Чтобы утеплить входную дверь, сначала проверьте резиновый уплотнитель по периметру. Он должен быть целым, без трещин. Если воздух дует из подъезда, замените его: снимите старый, обезжирьте поверхность и приклейте новый профиль непрерывно, не растягивая ленту. Уплотнитель нужен для подвижных частей, а герметик — для щелей. Дверь должна закрываться плотно, но без усилий.

Если дует снизу, установите щеточный порог или накладку с резиновым лезвием. Измерьте ширину полотна, обезжирьте кромку и приклейте элемент так, чтобы он касался порога, но не терся. Самоклейка — временный вариант, механическая планка надежнее.

При перекосе двери отрегулируйте петли и прижим по инструкции. Слишком сильный прижим изнашивает резину. Если дует между коробкой и стеной, снимите наличник: мелкие трещины заделайте герметиком, большие пустоты — пеной с низким расширением или уплотняющим шнуром.