Россиян призвали оперативно обращаться в банк при ошибочном переводе денег по номеру карты

При ошибочном переводе денег по номеру карты следует оперативно обращаться в свой банк. Об этом изданию Life рассказали в Центробанке России.

Также можно попробовать связаться с получателем денег, если перевод был совершен по номеру телефона, и постараться объяснить ситуацию. Если получатель откажется возвращать средства, то вернуть их можно будет только через суд.

В Центробанке уточнили, что отказ в возврате чужих денег по закону считается необоснованным обогащением. Специалисты призвали россиян внимательно перепроверять все данные при переводах через приложение.

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