Россиян предупредили об угрозе штрафов за утечку данных через ИИ

Передача персональных данных в зарубежные ИИ-сервисы считается трансграничной и требует соблюдения законодательства. Об этом РИАМО рассказал руководитель управления информационной безопасности ГК «Гранель» Иван Волков.

Волков предупреждает, что это грозит многомиллионными штрафами для компании и увольнением для сотрудника. В случае доказанной трансграничной передачи персональных данных сотруднику может грозить до 8 лет лишения свободы и штраф до 2 миллионов рублей, пишет радио Sputnik.

Волков советует не передавать ИИ данные, которые нельзя показать конкуренту. Финансовые и юридические документы можно загружать только после обезличивания ФИО и номеров договоров. Если очистить данные невозможно, необходимо оформить заявку и получить письменное согласование от службы информационной безопасности.