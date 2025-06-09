Россиян предупредили об опасностях кишечной палочки в готовых блюдах

Еда с кишечной палочкой очень опасна для здоровья, последствия могут быть достаточно тяжелые. Об этом «Газете.Ru» сообщила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Употребление таких продуктов, по ее словам, может привести к отравлению с рвотой, тошнотой, диареей и повышенной температурой.

«Есть риск развития постинфекционного синдрома раздраженного кишечника с диареей — мучительная история, которая лечится тяжело», — напомнила гастроэнтеролог.

По мнению Диановой, лишь единицы употребивших опасную еду покупателей не почувствуют никаких негативных последствий.

«Людей со здоровым кишечником сейчас очень мало из-за образа жизни и неправильного питания у многих из них. Наибольшую опасность блюда с кишечной палочкой представляют для беременных женщин, детей, пожилых и людей со слабым иммунитетом», — заключила гастроэнтеролог.

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