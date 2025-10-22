Россиян предупредили о возможных последствиях за частые перекуры на работе

Директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в беседе с RT поделилась информацией о возможных последствиях для сотрудников, которые часто уходят на перекуры во время рабочего дня.

Ганькина подчеркнула, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. Если перекуры выходят за рамки установленных перерывов для отдыха и питания, они могут быть расценены как нарушение этих правил.

По словам Ганькиной, компания имеет право привлекать сотрудника к дисциплинарной ответственности, но только при соблюдении строгой процедуры. Законодательство предусматривает три основных вида дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и увольнение.