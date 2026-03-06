Россиян предупредили о штрафах за распространение опасных сорняков

В России с начала весны вступили в силу поправки в Земельный кодекс, которые вводят строгие штрафы за неконтролируемое распространение опасных инвазивных растений, таких как борщевик Сосновского. Адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко рассказала, что штрафы для граждан составляют от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч, а для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей. Об этом написал KP.RU .

Опасными инвазивными растениями считаются те, которые быстро распространяются на определенной территории, вытесняя местные виды и нанося ущерб экологии и сельскому хозяйству. Помимо борщевика Сосновского, к таким растениям относятся амброзия полыннолистная, золотарник канадский и другие.

Юристы предупреждают, что заросли борщевика и других подобных растений могут привести к признанию участка заброшенным и его последующему изъятию через суд. Для этого необходимо, чтобы более половины участка было заросло сорняками высотой более метра или захламлено отходами. Однако прежде чем дойти до такого исхода, власти будут направлять предписания о необходимости устранения нарушений и накладывать штрафы.

Информация о том, какие растения считаются опасными инвазивными в каждом регионе, публикуется на сайтах региональных правительств, Россельхознадзора или минприроды. Также можно ознакомиться с федеральным перечнем, утвержденным Минприродой для особо охраняемых природных территорий.