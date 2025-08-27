Россиян предупредили о росте цен на аренду недвижимости с приходом осени на 5–7%

Риелторы отмечают, что август и сентябрь — самые активные месяцы на рынке аренды в России. Журналисты Life.ru пообщались с экспертом по недвижимости Натальей Перескоковой, чтобы узнать, какие изменения ждут рынок съемного жилья.

По словам риэлтора, в сентябре растет спрос на аренду из-за возвращения студентов и иногородних жителей, а также изменения потребностей семей после отпусков.

«Если говорить о ценах, то в Москве и Санкт-Петербурге они увеличиваются на 5–7%. Но это в августе 5–7%, а в начале сентября рост может составить еще плюс 10–20%. Я имею в виду особенно массовый сегмент. Итого, в начале сентября наценка около 25–27%», — пояснила Перескокова.

В сегменте бизнес- и премиум-класса рост цен более умеренный — около 3–5%. Однако хороших предложений даже по этим ценам почти нет.

Также на рынок аренды влияет ипотечный рынок: многие откладывают покупку жилья, что ведет к росту спроса на аренду.