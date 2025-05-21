Россиян предупредили о росте тарифов на электричество

В России с 1 июля тарифы на электроэнергию проиндексируют на 12,6%, а в 2026 году — на 9,3%, рассказал РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Кроме того, с 1 июля 2027 года рост тарифов на электроэнергию составит 6,9%, с 2028 года — 4,9%. Такими выводами Кошелев поделился, опираясь на прогноз Минэкономразвития. По его словам, цена на электричество увеличится за счет увеличения инвестиций в строительство новой генерации.

Также эксперт привел данные Минэнерго России. У 54% из зарегистрированных в РФ 1683 территориальных сетевых организаций (ТСО) не было инвестиционных программ развития. Многие ТСО не соответствовали требованиям по надежности энергоснабжения, но при этом получали высокую тарифную выручку. Поэтому было принято решение сократить количество ТСО.

На сегодняшний день осталось 619 организаций, которые имеют право на получение тарифа. Кошелев подчеркнул, что контроль за ТСО усилят.

Минэнерго предложило внедрить новые правила оплаты электроэнергии для сдерживания роста тарифов.