Россиян предупредили о росте случаев мошенничества с анонимными сообщениями перед 8 Марта

Руководитель отдела продаж компании «Телеком биржа» Дина Фомичева поделилась с RT информацией о повышении числа мошеннических действий, связанных с сервисами анонимных сообщений в преддверии 8 Марта.

По ее словам, женщин без их ведома добавляли в такие сервисы в Telegram, после чего они получали сообщения от якобы тайных поклонников, которые стесняются раскрыть свою личность. Чтобы узнать, кто отправитель, предлагалось оформить платную подписку.

Фомичева подчеркнула, что сервисы анонимных сообщений не всегда являются мошенническими. Они могут быть полезны для обратной связи, HR-опросов и корпоративных коммуникаций.

«По сути, это программный интерфейс, который скрывает личность отправителя, но при этом работает по прозрачным правилам», — отметила она.

Однако в мошеннических схемах используется социальная инженерия, чтобы эмоционально вовлечь пользователя. Сначала предлагается символическая оплата, например, 7 рублей, а затем подключается более дорогая подписка с регулярными списаниями.

Главный маркер мошеннической модели — давление и непрозрачность.

«Если сервис настаивает на срочной оплате, не раскрывает юридическую информацию о себе и не дает понятного механизма отказа от подписки, это серьезный повод насторожиться», — заключила она.