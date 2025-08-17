Россиян предупредили о риске изъятия земельных участков

В России с 1 сентября вступят в силу новые критерии для изъятия бесхозных земель

С 1 сентября в России вступят в силу обновленные критерии изъятия бесхозных земельных участков. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Основанием для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки объекта. Пять лет установили для земель под строительство, семь — под индивидуальное жилищное строительство.

Депутат напомнил, что захламление более половины территории мусором или отходами, а также неустранение проблемы в течение года со дня выявления также станет основанием для изъятия.

«Изъятие неиспользуемой земли — крайняя мера. Сначала отработают профильные органы, дадут собственнику возможность устранить проблему. Если реакции не последует, то через суд запустится процедура изъятия», — добавил Колунов.

Еще одним критерием изъятия станет зарастание половины территории сорной растительностью высотой более метра.

Ранее в Госдуме предложили предупреждать семьи владельцев о риске потери участка.