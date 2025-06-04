Россиян предупредили о подорожании строительных материалов и путешествий в июне

Экономист, доцент РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с Life.ru предупредил о значительном увеличении цен на различные товары и услуги в июне.

По его словам, это связано с сезонными факторами и изменениями в законодательстве. Особенно сильно подорожание коснется строительных материалов, путешествий и продуктов питания.

Эксперт отметил, что рост цен на строительные материалы может составить 5-7%, что традиционно совпадает с увеличением стоимости мебели. Также ожидается подорожание авиабилетов и железнодорожных перевозок из-за рекордного спроса на внутренний туризм.

Автомобилистам придется столкнуться с ростом цен на бензин. Кроме того, новые требования к пищевой промышленности могут привести к увеличению стоимости кондитерских изделий и другой продукции.