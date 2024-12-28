Россиян предупредили о переменчивой погоде на курорте «Шерегеш» в праздники

Гидрометцентр: погода на курорте «Шерегеш» в праздники будет переменчивой

Погода в Кемеровской области, в том числе на горнолыжном курорте «Шерегеш», в праздничные дни будет переменчивой. Об этом предупредили в региональном гидрометцентре .

«В ближайшие дни погода будет разнообразной, 28 и 29 декабря ветрено со снегом, метелями и порывистым юго-западным ветром», — сообщили синоптики.

Днем столбики термометров покажу -4…-9 градусов, ночью — до -10…-15 градусов. В воскресенье ожидается похолодание. В ночь на 30 декабря воздух остынет до -8…-13, местами до -18 градусов.

«Погода в праздничные дни будет переменчивой, но вполне комфортной для зимнего месяца», — говорится в сообщении.

Днем 31 декабря под влиянием антициклона установится морозная погода. В праздничную ночь ожидается около -15, местами до -20 градусов. В первый день января температура будет колебаться от -7 до -12 градусов, затем характер погоды станет переменчивым.

Жителей Москвы предупредили о 20-градусных морозах после Рождества. Центральные регионы России окажутся под влиянием крупного циклона.