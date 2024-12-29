Россиян предупредили о новом риске потерять дачу, огород и земельный участок

В первый же день весны следующего года в России начнет действовать закон, предусматривающий изъятие земельных участков, которые не используются по назначению — потерять можно и дачу. Адвокат Елена Кудерко в беседе с «Прайм» объяснила, какие действия помогут избежать утраты собственности.

Кудерко уточнила, что понятие «неиспользуемый участок» зависит от его назначения. Владельцы садовых участков обязаны заниматься сельскохозяйственными работами, тогда как для земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) потребуется либо возведение объектов, либо хотя бы подготовка к стройке.

На освоение земли закон отводит три года. Этот срок начинается с момента приобретения участка или с 1 марта 2025 года для уже имеющихся в собственности территорий. То есть, первые аукционы, на которых начнут продавать «брошенные» участки, власти могут провести не раньше 2028 года.

Однако изъятие не произойдет мгновенно. Сначала органы надзора предъявят претензии собственнику. Если он не устранит нарушения, дело будет передано в суд, где решат вопрос о принудительной продаже участка.

Ранее стало известно, что дачникам до участка проведут бесплатный газ.