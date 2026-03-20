Россиян предупредили, что злоумышленники меняют пароли на всех сервисах, привязанных к взломанной почте

Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров рассказал RT , как отличить взлом аккаунта в соцсетях и мессенджерах от технического сбоя.

Эксперт пояснил, что технический сбой проявляется в виде проблем с загрузкой страницы, пропажи картинок и отсутствия уведомлений. В этом случае пользователь может зайти в свой аккаунт.

Но если доступ утерян или страница ведет себя странно, стоит обратить внимание на возможные признаки взлома. К ним относятся: неизвестные активные сессии; сообщения и посты, которые пользователь не писал; массовые подписки на интернет-сообщества с казино или криптовалютой; невозможность войти по старому паролю; смена привязанной почты; множество незапрошенных кодов подтверждения.

«Если же один из кодов пришел и после этого доступ пропал — взлом состоялся», — отметил специалист.

При обнаружении признаков взлома Бедеров рекомендует отключить устройство от интернета, зайти в настройки безопасности и нажать «Завершить все сеансы, кроме текущего», а затем сменить пароль. Если есть доступ к другому аккаунту или возможность связаться с близким человеком, следует сделать срочный пост или рассылку с предупреждением о взломе. Это поможет остановить волну фишинга.

Эксперт подчеркнул, что злоумышленники часто меняют пароли на всех сервисах, привязанных к взломанной почте. Поэтому важно проверить настройки электронной почты на наличие пересылки и, если необходимо, сменить пароль на всех площадках.

Для укрепления безопасности аккаунта Игорь Бедеров советует использовать сложный пароль, двухфакторную аутентификацию, дополнительный облачный пароль, резервные коды и контрольные вопросы.