Россиян предупредили, что просмотр развлекательного контента может привести к тревожности

«Мы находимся в информационном поле постоянно. Сейчас люди часто считают, что, если они просто листают новости или смотрят видео с котиками в социальных сетях, они отдыхают. Но это не так», — объяснила специалист.

Наш мозг постоянно перерабатывает огромное количество информации, поступающей ежедневно. Из-за доступности устройств большинство людей сталкивается с информационной перегрузкой, которая ведет к повышению уровня тревоги и беспокойства. Мышление ускоряется, заставляя нас непрерывно анализировать новые сведения, нередко бесполезные или избыточные, что усиливает чувство усталости и снижает способность концентрироваться на важных задачах, пояснила психолог.