Россиян предупредили, что половина анкет в дейтинг-приложениях может принадлежать мошенникам

Генеральный директор G-Hack Алексей Морозов сообщил «Постньюс» , что половина анкет в дейтинг-приложениях может принадлежать злоумышленникам.

По словам эксперта, мошенники особенно активны в популярных приложениях и используют простые схемы обмана: рассылают фишинговые ссылки, предлагают обмен интимными фотографиями с последующим шантажом или просят деньги в долг.

Морозов рассказал о типичной ситуации: «Общаемся с девушкой на сайте знакомств, она зовет в Skype и пишет, что сломался микрофон — и прямо на камеру начинает раздеваться и предлагает мне тоже. В таких случаях начинаются классические угрозы, что твои фото и видео разошлют».

Эксперт советует не переводить деньги до личной встречи и проверять фотографии собеседников, чтобы избежать ловушек.