Россиян предупредили, что интим в подъезде может обернуться лишением свободы

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил NEWS.ru , что интимная близость в подъезде может привести к уголовной ответственности и лишению свободы до трех лет.

По его словам, обычно подобные действия расцениваются как мелкое хулиганство и наказываются штрафом до тысячи рублей или арестом до 15 суток. Однако если свидетелем становится ребенок до 16 лет, ситуация меняется: действия взрослых могут быть квалифицированы как развратные, совершенные в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. В этом случае наказание может включать лишение свободы до трех лет.

Бондарь подчеркнул, что многие граждане не осознают рисков и не ведут себя уважительно по отношению к окружающим в общественных местах.