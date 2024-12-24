Россиян предостерегли от использования кондиционеров зимой

Доктор физико-математических наук Алексей Юрасов рассказал Lenta.ru об опасных последствиях использования кондиционера зимой.

В режиме обогрева уровень влажности в помещении резко падает, что может снизить защитные функции организма и вызвать сухость кожи и глаз

В фильтрах кондиционера помимо пыли могут содержаться споры плесени, вызывающие аллергические реакции. Поэтому важно регулярно чистить кондиционер и менять фильтры, пишет сайт kp.ru.

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