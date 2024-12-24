Россиян предостерегли от использования кондиционеров зимой

В режиме обогрева уровень влажности в помещении резко падает, что может снизить защитные функции организма и вызвать сухость кожи и глаз

В фильтрах кондиционера помимо пыли могут содержаться споры плесени, вызывающие аллергические реакции. Поэтому важно регулярно чистить кондиционер и менять фильтры, пишет сайт kp.ru.