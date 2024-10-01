Россиян будут через «Госуслуги» предупреждать о возможности пройти внесудебное банкротство

Пенсионеров и семьи с детьми, которые получают социальные выплаты, будут через портал госуслуг информировать о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства. Реализацией этого решения займется Минцифры и Социальный фонд, такое поручение утвердил президент Владимир Путин по итогам совещаний по экономическим вопросам.
Председатель СФР Сергей Чирков и министр цифрового развития Максут Шадаев представят доклад о ходе выполнения поручения до 1 ноября этого года.
Также россиян будут информировать о возможности применения с 1 марта нового механизма расчетов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу.
Ранее глава отдела банкротства юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова предупредила, что многие организации, занимающиеся снятием долгов с россиян, действуют вне закона. Раздолжнители зачастую намеренно дают клиентам ложные гарантии или только частично рассказывают о способах погашения задолженности.
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