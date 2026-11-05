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    Россия готова к обсуждению возобновления поставок энергоносителей в ФРГ

    В МИД: Россия готова к обсуждению возобновления поставок энергоносителей в ФРГ

    Фото: РИА «Новости»

    Россия открыта к обсуждению перспектив возобновления энергетических поставок в Германию. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    «Что касается обсуждения возможностей возобновления поставок энергоносителей, то российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии препятствий для соответствующего диалога», — сказал он.

    Так он прокомментировал информацию Reuters о планируемой в следующем году встрече представителей России и партии «Альтернатива для Германии» по вопросу возобновления газовых поставок.

    Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что в случае отказа Германии от закупки российского газа придется наращивать его поставки из Норвегии и США. Это сильно нагрузит немецкие терминалы по приему сжиженного газа.