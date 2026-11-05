В МИД: Россия готова к обсуждению возобновления поставок энергоносителей в ФРГ

Россия открыта к обсуждению перспектив возобновления энергетических поставок в Германию. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Что касается обсуждения возможностей возобновления поставок энергоносителей, то российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии препятствий для соответствующего диалога», — сказал он.

Так он прокомментировал информацию Reuters о планируемой в следующем году встрече представителей России и партии «Альтернатива для Германии» по вопросу возобновления газовых поставок.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что в случае отказа Германии от закупки российского газа придется наращивать его поставки из Норвегии и США. Это сильно нагрузит немецкие терминалы по приему сжиженного газа.