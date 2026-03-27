«Россети Тюмень» завершили капремонт ЛЭП в пригороде Ханты-Мансийска

«Россети Тюмень» завершили плановый капремонт линии электропередачи (ЛЭП) в Югре, которая обеспечивает электроснабжение 20 дачных объединений и транспортной инфраструктуры в пригороде Ханты-Мансийска. Стоимость работ превысила 2,7 млн рублей, написал сайт muksun.fm .

Заменен устаревший сталеалюминиевый провод на самонесущий изолированный, отличающийся повышенной прочностью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Энергетики смонтировали около четырех километров нового провода общей массой более 1,3 тонны. Установлены 78 стеклянных изоляторов, 100 элементов линейной арматуры и разрядники.

Обновленный участок ЛЭП расположен в пойме реки Обь, поэтому монтаж оборудования проводился в холодное время года после промерзания грунта. Для перевозки бригады и материалов был задействован снегоболотоход на гусеничном ходу.

Выполненные мероприятия повысили надежность электроснабжения систем освещения трасс федерального и регионального значения, а также дачных объединений вблизи города Ханты-Мансийска.