Россельхозцентр: в июле ранние сорта перца нуждаются в органо-минеральной подкормке

Июль — ключевой месяц для развития болгарского перца. Именно в этот период растения особенно нуждаются в питательных веществах, сообщило Ura.ru.
Специалисты Россельхозцентра рекомендовали дифференцированный подход к удобрениям для различных сортов болгарского перца. Для уже плодоносящих ранних сортов особое значение приобретает органо-минеральный состав, включающий воду, настой кровяка и древесную золу.
Поздние сорта, которые еще развиваются и готовятся к цветению, требуют иного состава удобрений. Эксперты предложили использовать микс из воды, мочевины, суперфосфата и сульфата калия.
В Британии заявили об адской ночи на Украине из-за российских ударов
На Западе рассказали о трех планах Кремля по Украине
Автоматическую систему выпаивания телят установили на ферме в Озерах
Запуск олимпийского мишки в Москве сняли на видео
Программу для реабилитации детей с ОВЗ разработали в Раменском
Сухостой вспыхнул на 40 гектарах на западе Крыма
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте