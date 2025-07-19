Россельхозцентр: в июле ранние сорта перца нуждаются в органо-минеральной подкормке

Июль — ключевой месяц для развития болгарского перца. Именно в этот период растения особенно нуждаются в питательных веществах, сообщило Ura.ru .

Специалисты Россельхозцентра рекомендовали дифференцированный подход к удобрениям для различных сортов болгарского перца. Для уже плодоносящих ранних сортов особое значение приобретает органо-минеральный состав, включающий воду, настой кровяка и древесную золу.

Поздние сорта, которые еще развиваются и готовятся к цветению, требуют иного состава удобрений. Эксперты предложили использовать микс из воды, мочевины, суперфосфата и сульфата калия.