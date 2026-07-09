Россельхозцентр: пивной капкан и кукурузная мука помогут защитить урожай от слизней

Слизни могут уничтожить урожай за несколько дней. Россельхозцентр рассказал URA.RU , как эффективно бороться с этими вредителями без использования химии.

Слизни всеядны и наносят вред более чем 150 видам растений. Они грызут листья, проделывают ходы в корнеплодах и ягодах, из-за чего те загнивают. Кроме того, слизни разносят опасные вирусы и грибковые инфекции. Узнать о визите вредителей можно по блестящим серебристым полосам засохшей слизи на листьях и дорожках.

Чтобы победить слизней, нужно знать их привычки. Они любят сырость, прохладу и густые заросли. Идеальная среда для них — глинистые почвы и низины, где скапливается вода. В знойный солнечный день моллюски прячутся под камнями, досками, кучами скошенной травы или в комьях земли. Пик их активности приходится на вторую половину лета.

Для борьбы со слизнями необходимо выпалывать сорняки, убирать растительный мусор и перекапывать землю осенью. Это лишит слизней мест для прятания и питания. Кроме того, слизней можно привлекать в одно место, чтобы затем собрать и уничтожить. Для этого нужно не поливать грядки несколько дней, чтобы земля подсохла, а затем обильно увлажнить участок и разложить мокрые тряпки, доски, корки арбузов или листья лопуха.

Пластиковые стаканчики с пивом, вкопанные в землю, привлекут вредителей своим ароматом. Слизни не смогут выбраться из стакана. Рассыпанная в местах скопления вредителей кукурузная мука станет для них смертельным лакомством.