Россельхознадзор сообщил, что на Кубань с начала года завезли свыше 444 тысяч тонн мандаринов

С начала года в Краснодарский край импортировали более 444,4 тысячи тонн мандаринов. Об этом сообщили « Краснодарские известия » со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Согласно данным объединения, только за ноябрь в регион поступило 113,2 тысячи тонн цитрусовых через пункты пропуска.

Для сравнения: в 2024 году в регион было ввезено более 552 тысяч тонн мандаринов, что на 5% превышает показатель 2023 года.

Турция, Египет и Абхазия по-прежнему остаются основными поставщиками мандаринов в Краснодарский край.