Россельхознадзор сообщил, что импорт кофе вырос на 44% с начала года на Кубани

За первые месяцы 2025 года в Краснодарский край завезли свыше 61 тысячи тонн кофе. Это на 43,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда импорт составил 43 тысячи тонн. Такие данные «Краснодарским известиям» предоставили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Как отметили представители ведомства, вся импортная продукция подвергается карантинному фитосанитарному контролю согласно Решению Комиссии Таможенного союза № 318 от 18 июня 2010 года. В рамках контроля проводятся документарные проверки, осмотры транспорта и продукции.
