Россельхознадзор сообщил, что импорт кофе вырос на 44% с начала года на Кубани

За первые месяцы 2025 года в Краснодарский край завезли свыше 61 тысячи тонн кофе. Это на 43,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда импорт составил 43 тысячи тонн. Такие данные «Краснодарским известиям» предоставили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.