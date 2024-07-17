Россельхознадзор: карантин ввели в лесах Карелии из-за жуков-вредителей

Специалисты Россельхознадзора заявили об обнаружении жуков-вредителей в лесах Карелии, сообщил сайт «КарелИнформ».

Опасных насекомых выявили в ходе проверки фитосанитарного состояния земель. Эксперты были вынуждены установить карантинные зоны в Беломорском и Сортавальском районах.

Согласно данным ведомства, жуки-усачи наносят вред ветвям и кронам как отмирающих насаждений, так и молодых побегов. Кроме того, насекомые могут являться переносчиками паразитов, вызывающих массовую гибель сосновых лесов.

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