Россельхознадзор Башкирии заявил о наращивании экспорта в Китай

Россельхознадзор Республики Башкортостан заявил о значительном увеличении объема экспорта древесных плит из региона в Китай. Об этом сообщил Mkset.ru .

За первые четыре месяца 2025 года деревоперерабатывающая отрасль республики отправила в КНР около 12,5 тысячи кубометров ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит. Это почти в четыре раза больше показателя аналогичного периода предыдущего года, когда экспорт составил всего 3,19 тысячи кубометров.

Рост объемов экспорта древесины демонстрирует стремление производителей развивать новые рынки сбыта, положительно влияя на экономику региона и создавая новые рабочие места.