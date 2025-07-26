Росреестр сообщил об активизации оформления новостроек в Москве

В первой половине 2025 года в Москве значительно возросло количество оформленных новостроек. В ЕГРН были внесены данные о 146 многоквартирных домах, что на 60% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила « Москва.ру » со ссылкой на управление Росреестра по городу.

Новомосковский административный округ лидирует по количеству новых многоквартирных домов — в реестре появилось 28 объектов. Южный и Западный округа немного отстают с 18 объектами каждый.

По мнению специалистов ведомства, такая динамика свидетельствует о высоком уровне строительной активности и ускорении ввода жилья на первичном рынке в столице.