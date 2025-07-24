Роспотребнадзор: спелый арбуз имеет насыщенный цвет корки с четким контрастом

Эксперты управления Роспотребнадзора России по Пермскому краю в беседе с URA.RU поделились признаками, по которым можно определить спелость арбуза.

Специалисты отметили, что у зрелого арбуза должна быть неповрежденная оболочка и насыщенный цвет корки с четким контрастом, написал сайт RT.

«Светлое пятно на боку должно быть максимально желтым, даже оранжевым», — уточнили в пермском Роспотребнадзоре.

Эксперты рекомендовали выбирать арбузы среднего размера с сухими усиками и плодоножкой. Если при начатии ногтем кожура легко протыкается— значит, арбуз неспелый, подчеркнули собеседники.