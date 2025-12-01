Роспотребнадзор сообщил об увеличении числа заболевших ОРВИ в Удмуртии на 5%

За прошедшую неделю в Удмуртии количество обращений к врачам из-за острых респираторных вирусных инфекций увеличилось на 4,9%. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Всего за неделю с жалобами на ОРВИ обратились 12 324 человека, тогда как неделей ранее их было 11 748. Среди заболевших более семи тысяч — это дети до 15 лет. Из-за роста заболеваемости частично приостановлен учебный процесс в 61 классе 27 школ и в 39 группах 31 детского сада.

Самые высокие показатели заболеваемости ОРВИ зарегистрированы в Ижевске, Можге, Завьяловском и Игринском районах. Также зафиксировано уже 49 случаев гриппа.