Роспотребнадзор сообщил о сокращении числа отравлений наркотиками в ХМАО

Количество случаев острого отравления наркотиками в Ханты-Мансийском автономном округе уменьшилось вдвое за первый квартал 2025 года. Об этом сообщил muksun.fm со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора.

Как отметили в ведомстве, показатель составил 2,18 случая на 100 тысяч человек против прошлогодних 3,75. За шесть месяцев текущего года зафиксировано около 50 эпизодов интоксикации наркотиками, тогда как годом раньше их было около 65.

Отравления зафиксированы в основном в Нижневартовске и Сургуте, где превысили средний региональный показатель. Летальность сократилась с 1,59 до 0,95 на 100 тысяч населения, что эквивалентно снижению с 27 до 16 случаев смерти.

Особенную тревогу вызывает статистика подростковых отравлений. Два происшествия случились в Сургуте и Нефтеюганском районе, оба обошлись без жертв.