Роспотребнадзор признал пригодными для купания только четыре водоема в Петербурге

Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели проверку местных пляжей. Результаты оказались неутешительными: только четыре водоема в Северной столице пригодны для купания, сообщила Gazeta.SPb .

По данным организации, соответствуют гигиеническим нормативам пляжи на 1-м Суздальском озере (Верхнее), 2-м Суздальском озере (Среднее), Ольгинском водоеме и Безымянном озере.

На остальных 20 пляжах состояние воды не удовлетворяет санитарные нормы. В Ленинградской области ситуация немногим лучше: из 20 возможных мест для купания безопасно только Царицыно озеро, добавил «ФедералПресс».