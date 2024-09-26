Роспотребнадзор посоветовал использовать отдельные доски для резки мяса и овощей
Специалисты петербургского Роспотребнадзора напомнили о правилах гигиены на кухне. Так, важно регулярно проводить ревизию и уборку в холодильнике, сообщил «Петроград».
Эксперты также посоветовали мыть руки перед началом и после контакта с сырыми продуктами, чтобы избежать размножения бактерий.
Кроме того, для резки рыбы, мяса, фруктов и овощей лучше использовать отдельные доски. Сами ножи должны быть острозаточенными. Тупые лезвия требуют больше усилий, а это может привести к травме.
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