Роспотребнадзор подтвердил снижение случаев отравления детей в летних лагерях

В 2024 году произошло уменьшение количества отравлений в детских лагерях по сравнению с предыдущим годом в 1,3 раза. Такую информацию предоставили «Парламентской газете» в Роспотребнадзоре.

Проблема массовых заболеваний в детских лагерях стоит остро каждый год. Для борьбы с отравлениями Роспотребнадзор разработал и внедрил методические рекомендации по организации питания, проверив их соответствие санитарным правилам. В результате удалось добиться снижения эпидемических очагов острых кишечных инфекций в лагерях, отметило радио Sputnik.

«Особое внимание уделяется организации питания, в том числе соблюдению санитарного режима на пищеблоке, контролю за организацией водоснабжения, питьевого режима, условиями размещения детей, правилами приема детей в лагерь. Проводятся лабораторные исследования пищевых продуктов и готовых блюд, воды в разводящей сети, бассейнах, открытых водоемах, используемых для купания детей», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Депутаты считают, что предпринятых мер недостаточно, и предлагают законопроект об ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Документ направлен на предотвращение халатности и безответственности в лагерях и защиту детей от отравления. За халатность предлагается наказывать штрафом от 500 до 700 тысяч рублей или принудительными работами до двух лет.

За нарушения, повлекшие за собой смерть двух и более человек, предусмотрены принудительные работы от четырех до пяти лет или лишение свободы на пять-семь лет. Гибель двух и более несовершеннолетних будет предусматривать лишение свободы от семи до десяти лет.