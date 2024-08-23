Роспотребнадзор по Петербургу: игры в песочнице могут стать причиной заражения глистами и столбняком

Игры в песочнице могут привести к заражению глистами, кишечными и респираторными инфекциями и даже столбняком. Об этом петербургскому изданию Neva.Today сообщили в местном отделении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства отмечают, что полностью исключить риски невозможно, однако их можно снизить, если выбирать безопасные места для игр.

Как написал сайт «Петроград», родителям важно следить за тем, чтобы дети не тянули песок в рот, а после игр мыли руки с мылом. Следует выбирать те песочницы, которые находятся вдалеке от дорог и места выгула собак.

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Sina Schuldt/dpa

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