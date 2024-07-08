Роспотребнадзор намерен снизить норму добавления соли в рацион школьников

Роспотребнадзор предложил снизить объем добавленной соли в рацион школьников с пяти до трех граммов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Корректировка потребления соли будет проведена для детей до 11 лет. В проекте Роспотребнадзора также предусмотрена необходимость организации контроля температуры блюд на линии раздачи, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Отмечается, что требования к организации общественного питания населения могут измениться уже с 1 сентября.