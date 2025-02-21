Роспотребнадзор: кошки и собаки могут быть источником заражения токсоплазмозом

Сотрудники Роспотребнадзора напомнили о важности ответственного отношения к животным. Они приносят в нашу жизнь много радости и становятся настоящими членами семьи, однако любовь к ним должна быть осознанной и сочетаться с заботой о собственной безопасности, сообщило местное СМИ .

Кошки и собаки, а также сельскохозяйственные животные и домашняя птица могут быть источником заражения токсоплазмозом. Это заболевание особенно опасно для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом, поскольку может вызывать серьезные осложнения.

В большинстве случаев инфекция протекает бессимптомно. Однако у некоторых зараженных могут проявляться следующие симптомы: повышенная температура тела, общая слабость, потеря аппетита, головная и мышечная боль, кожные высыпания.

Чтобы защитить себя и своих близких, важно соблюдать несколько простых правил: отказаться от сырого мяса и избегать употребления непрожаренного мяса, мыть руки после контакта с животными, работы в саду или приготовления пищи, надевать перчатки при работе с почвой.