Роспотребнадзор Башкирии призвал родителей не давать детям в лагеря дорогие гаджеты

Готовясь отправить ребенка в летний лагерь, родителям стоит уделить особое внимание подготовке, учитывая советы специалистов Роспотребнадзора Башкортостана. Об этом написал сайт mkset.ru .

Один из главных советов заключается в создании удобного перечня вещей, который желательно продублировать. Один экземпляр следует поместить внутрь сумки, а другой оставить у себя, чтобы облегчить проверку наличия необходимого имущества.

Еще одна важная рекомендация — маркировка личных вещей ребенка яркими этикетками или метками. Это позволит малышу быстрее находить свои принадлежности среди множества аналогичных вещей других участников смены.

Электронные гаджеты, такие как телефоны или планшеты, лучше выбирать бюджетные варианты, ведь дети часто теряют или ломают ценные устройства. Необходимо провести беседу с ребенком о бережливом отношении к электронике.

Перед поездкой стоит повторить базовые правила гигиены: регулярные процедуры ухода за телом, чистка зубов, прием душа, обязательная дезинфекция рук после посещения туалета. Каждый ребенок должен иметь индивидуальные предметы личной гигиены, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Наконец, специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от самостоятельного снабжения ребенка пищей. Лагеря предоставляют полноценное питание, адаптированное под потребности детского организма, поэтому лишние сладости и скоропортящиеся продукты будут лишними.