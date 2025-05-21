Роскомнадзор: штрафы для юрлиц за утечку персональных данных увеличат до 15 млн рублей

Заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер анонсировал существенное ужесточение штрафов для юридических лиц за нарушение законодательства о защите персональных данных. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам эксперта, максимальный штраф вырастет до 15 миллионов рублей, поскольку действующие суммы оказались неэффективны для мотивации бизнеса к надлежащей защите персональной информации.

«Чтобы не оставлять это на авось. Нынешние штрафы не мотивировали никого, особенно крупных участников, вкладывать в защиту персональных данных», — пояснил специалист.

Предполагается, что повышенная ответственность коснется ситуаций, когда юридические лица нарушают обязанность уведомлять Роскомнадзор о фактах утечки данных или инициирования их обработки.