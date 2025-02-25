Роскачество: зумеры и миллениалы по-разному расставляют приоритеты в работе

Директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина отметила существенные различия в отношении к работе между поколениями зумеров (родившихся после 2000 года) и миллениалов (1980–2000). Об этом сообщила Lenta.ru .

Так, разница заключается в расстановке приоритетов у представителей указанных групп. Миллениалы ценят свободу и социальную значимость своей профессиональной деятельности. Они склонны к адаптации и ожидают гибкости от работодателя, пояснила эксперт.

Поколение Z, добавила Ганькина, придает особое значение балансу между работой и личной жизнью, а также комфортным условиям труда. Помимо высокого заработка, они стремятся к участию в интересных проектах, которые не ограничивают их свободу. Молодежь выбирает компании с сильной корпоративной культурой, гибким рабочим графиком, привлекательными социальными льготами.