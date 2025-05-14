Представители Роскачества поделились с Life.ru советами по выбору вкусной клубники, сезон которой традиционно длится с апреля по ноябрь.

Эксперты рекомендовали обращать внимание на чашелистик: зеленая розетка листочков у основания ягоды указывает на ее свежесть.

«При длительном и неправильном хранении он становится жухлым, что выдает старую ягоду», — добавили в организации.

Как пояснили специалисты, хорошая клубника должна быть сухой, гладкой и упругой, без повреждений и пятен. Также стоит оценивать цвет плодов: белые или зеленоватые участки могут свидетельствовать о том, что ягоды еще не созрели.