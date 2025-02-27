Роскачество: заказчик и исполнитель самостоятельно договариваются об условиях предоплаты

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT объяснил, можно ли вернуть предоплату за услугу, которая больше не требуется.

По словам специалиста, заказчик и исполнитель самостоятельно договариваются о предоплате и ее размере. Чтобы зафиксировать договоренность, можно заключить письменный договор и указать все необходимые параметры: конкретную сумму, срок внесения, условия возврата.

Поздняков также отметил, что доказательством наличия договоренностей могут служить чеки, переписка (в том числе в мессенджерах) и свидетельские показания. По закону сделать предоплату невозвратной нельзя, а услугу неотменяемой — тоже.

Однако есть ситуации, когда предоплату могут не вернуть. Это отказ от обязательств без уважительной причины после вступления договора в силу и выполнения работы исполнителем. Также предоплату могут не вернуть, если клиент не отказался от услуги, но не явился в обозначенное время (актуально для некоторых видов услуг, например, тренировки в фитнес-клубе или прохождения онлайн-курсов), подчеркнул Поздняков.