Роскачество: за благоустройство дворов и придомовых территорий отвечает УК

В Роскачестве рассказали RT , кто и как должен убирать снег в городе. Дворы и тротуары рядом с многоквартирным домом относятся к придомовой территории. За ее благоустройство и поддержание порядка отвечает уполномоченная организация — управляющая компания или ТСЖ.

Представители организации должны убирать двор, счищать сосульки с крыш и освобождать тротуары от снега и льда. Также они обязаны следить за потенциальными опасностями и выставлять ограничители, если возможно схождение снега или сосулек.

Если вы заметили, что снег долго не убирают, ходить стало тяжело и даже опасно, нужно обратиться в организацию, которая отвечает за порядок и чистоту. Если речь идет о придомовой территории — то в управляющую компанию или ТСЖ, а если о городской — то в коммунальные службы района.

Претензию лучше оформить в письменном виде в двух экземплярах. Если ответа нет или он не устраивает, можно обратиться в прокуратуру.